Nördlingen

vor 33 Min.

Warum die Integrationsbeauftragte Bücher nach Nördlingen bringt

Plus Die bayerische Integrationsbeauftragte übergibt in Nördlingen eine „mehrsprachige Bücherbox“. Was es mit der auf sich hat.

Von Bernd Schied

Italienisch, Arabisch, Russisch, Türkisch, Serbokroatisch, Englisch, Französisch, Polnisch. Diese Sprachen finden sich in Vorlesebüchern der „mehrsprachigen Bücherbox“, die Kindergartenkindern beim Erlernen der deutschen Sprache, aber auch ihrer Muttersprache helfen sollen. Es handelt sich dabei um ein bayernweites Projekt der Integrationsbeauftragten der Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer ( CSU), das Familien mit Migrationshintergrund helfen soll, sich leichter in einer neuen Umgebung zu integrieren. Was ist das Besondere an den Büchern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen