Nördlingen

12:00 Uhr

Warum die Stadt Nördlingen noch auf Luftfilter verzichtet

Ein Luftfiltergerät steht in einem Fachraum eines Gymnasiums. Für die Schulen, bei denen die Stadt Nördlingen Träger ist, sollen sie vorerst noch nicht zum Einsatz kommen.

Plus Luftfilter in Klassenzimmern sollen gegen das Coronavirus helfen. Doch im Nördlinger Hauptausschuss gehen die Meinungen über die Wirksamkeit weit auseinander. Was die Geräte kosten würden.

Von Bernd Schied

Die Stadt Nördlingen verzichtet vorerst auf die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für die Klassen- und Fachräume in den Schulen in eigener Trägerschaft. Warum?

