Nördlingen

09:57 Uhr

Warum in Nördlingen Lampions in Regenbogenfarben leuchten

Plus Seit Mittwoch erstrahlt die Lampion-Lichtinstallation in der Fußgängerzone. Sie ist mehr als nur ein Zeichen.

Von Peter Urban

Besser hätte man den Termin nicht wählen können. Am Mittwochabend, als alle Welt über die Regenbogen-Beleuchtung des Münchner EM-Stadions diskutierte, startete die Stadt Nördlingen ihre Version davon. Allerdings nicht primär als Protestaktion für mehr Toleranz, sondern als optischen Höhepunkt, der den ganzen Sommer über den großen Platz in der Löpsinger Straße überstrahlen wird. Und für ein ganz besonderes Flair in hoffentlich vielen lauen Sommernächten sorgen wird: ein Traversensystem mit 180 Lampions, die täglich bis 24 Uhr farbig illuminiert werden. Insgesamt wird die 15 mal 12 Meter große Installation drei Monate lang in viereinhalb Metern Höhe hängen.

