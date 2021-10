Nördlingen

11.10.2021

Weihnachtsmarkt in Nördlingen: Was die Stadt 2021 bereits plant

Plus In Bayern sollen in diesem Dezember wieder Christkindlesmärkte stattfinden – mit 3-G-Regel. Doch vieles ist noch unklar. Wie man in Nördlingen damit umgeht.

Von Martina Bachmann

Die Nürnberger suchen derzeit nach einem Christkind. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Frankenmetropole. Nun kann man den Nürnbergern ja eine gewisse Nähe zu Ministerpräsident Markus Söder nachsagen. Lässt sich also schlussfolgern, dass Weihnachtsmärkte in Bayern heuer so stattfinden, wie vor Corona? Kann es in Nördlingen wieder einen Romantischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt geben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

