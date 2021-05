Nördlingen

18:05 Uhr

Weitere Hindernisse zögern Umsetzung des Hesselbergbahn-Projekts hinaus

Für die Reaktivierung der Hesselbergbahn finden sich in der Region viele Unterstützer. Jetzt sind aber zwei neue Hindernisse aufgetaucht.

Plus Die Idee, dass zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen wieder Personenzüge fahren, unterstützen viele. Jetzt gibt es zwei neue Hürden die zu meistern sind.

Von Bernd Schied

Seit vor einigen Wochen die CSU/AL-JB-Kreistagsfraktion ihr umfangreiches Antragspaket an den Kreistag mit Vorschlägen für eine Verbesserung des Nahverkehrs in der Region öffentlich gemacht hat, ist in die Diskussion um eine mögliche Reaktivierung der Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen eine gewisse Dynamik gekommen.

