Nördlingen

vor 54 Min.

Welche Spuren hinterlässt die Pandemie im Leben der Kinder?

Plus Homeschooling und Kontaktverbote könnten langfristige Folgen auf die Entwicklung von Kindern haben. Eine Ärztin aus dem Nördlinger Stiftungskrankenhaus klärt auf.

Von Lisa Gilz

Der Wecker klingelt. Die Kinder machen sich auf den Weg zur Schule. Am Nachmittag kommen sie heim, erledigen ihre Hausaufgaben und treffen sich danach mit Freunden zum Spielen. Abends gehen sie vielleicht zum Fußballtraining oder zur Orchesterprobe. Normalerweise. Doch normal ist seit mehr als einem Jahr nichts mehr. Die Pandemie hat den Alltag von Kindern und Jugendlichen auf den Kopf gestellt. Angelika Voack-Betz ist Ärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Nördlinger Stiftungskrankenhaus. Sie hat bereits Vorahnungen, wie sich die Pandemie auf die Entwicklung von Heranwachsenden auswirkt und spricht darüber im Interview mit den Rieser Nachrichten.

