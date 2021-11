Nördlingen

06:43 Uhr

Wenn die Ex noch die Bankverbindung hat - und einkauft

Am Nördlinger Amtsgericht stand eine junge Frau vor Gericht, weil sie mit den Bankdaten ihres Ex eingekauft hatte.

Von Martina Bachmann

Eine Trennung ist oft eine unschöne Angelegenheit. Früher verbrannte man die Fotos vom Ex, heute braucht es kein Feuer mehr. Ein paar Tipper auf dem Handy, dann sind die Bilder von gemeinsamen Zeiten weg. Doch was ist mit all den sensiblen Daten, die man ausgetauscht hat – den Bankdaten zum Beispiel?

