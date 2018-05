vor 29 Min.

Nördlingen: Wenn eine Männerfreundschaft zerbricht

Zwei frühere Kumpel treffen sich vor Gericht wieder. Ein Schlag mit dem Hammer steht dabei im Mittelpunkt.

Von Julian Würzer

Sie waren einmal Freunde. Sie luden sich gegenseitig zum Essen ein, tranken zusammen und unterhielten sich. Nun trafen sich zwei 39-jährige Männer vor dem Amtsgericht in Nördlingen wieder. Martin F. saß auf der Anklagebank, sein früherer Freund auf dem Zeugenstuhl und sagte gegen ihn aus. Aus der Männerfreundschaft ist ein Streit geworden. Auslöser dessen könnte die Liebschaft um die Ehefrau von Martin F. sein.

Es war der erste Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres als sich Martin F. und sein ehemaliger Kumpel zufällig an einer Tankstelle in Nördlingen trafen. Dort war es laut Staatsanwältin Sabrina Becker zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer gekommen. Mehrmals sei das Wort „Arschloch“ gefallen. Nur kurze Zeit später begegneten sich die beiden erneut, allerdings war dieses Mal der 17-jährige Sohn des Geschädigten an dessen Seite. Die Männer beschimpften sich erneut gegenseitig. Um die Situation zu deeskalieren, versuchte der 17-Jährige mit seinem Smartphone die Polizei zu verständigen, als Martin F. einen Hammer aus der Jacke zog und ihm das Mobiltelefon aus der Hand schlug. Er musste sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten. Die Hauptverhandlung leitete Richterin Andrea Eisenbarth.

Der Angeklagte beteuerte während der Verhandlung immer wieder, dass er das nicht getan habe. „Ich kann mich nicht erinnern, irgendwen angefasst zu haben“, sagte Martin F. Auf die Frage der Richterin, warum es zu dem Streit kam, erwiderte F.: „Wir verstehen uns nicht mehr weil er der neue Freund meiner Ehefrau ist.“

Insgesamt waren für die Verhandlung vier Zeugen geladen, aber lediglich einer davon kam zu Wort – der frühere Kumpel von Martin F. Bei seiner Aussage spricht er von ein „bisschen Stress“ an der Tankstelle. In puncto Hammerschlag zeigte sich die Erzählung des Zeugen widersprüchlich zu seiner früheren Aussage bei der Polizei. Er erzählte, auf der Hand seines Sohnes haben sich „Flecken“ von dem Angriff abgezeichnet. „Davon ist aber nichts auf dem Bild bei der Beweisaufnahme zu sehen“, erwiderte Richterin Eisenbarth. Außerdem sprach der Zeuge vor Gericht von einem herkömmlichen Hammer zum Nägel einschlagen. Bei der Polizei sagte er aus, es habe sich um einen Zimmererhammer gehandelt.

Bereits nach der Vernehmung des ersten Zeugen schlug die Richterin dem Angeklagten Martin F. vor, 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen und das Verfahren vorläufig einzustellen. Nach kurzer Bedenkzeit erklärte sich der Angeklagte mit dem Beschluss einverstanden. *Name geändert

