Wie Nördlingen gegen den Eichenprozessionsspinner vorgeht

Die Stadt will die Raupen des Buchsbaumzünslers mit biologischen Mitteln bekämpfen. Was das für die Bürger heißt.

Die Stadt Nördlingen setzt bei der Bekämpfung des Schädlings nun verstärkt auf eine biologische Bekämpfung mittels Nematoden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Diese werden seit dem 5. Mai abends und nachts auf den Bäumen aufgebracht. Dass auf einen Pestizideinsatz möglichst verzichtet werden soll, dafür haben sich auch die Stadträte im Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss vom 23. März ausgesprochen. Vorangegangen war dem ein Antrag der Fraktion Grüne/Frauenliste.

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners ernähren sich vor allem von Eichenblättern, wodurch sie Lichtungs- und Kahlfraß an den heimischen Bäumen verursachen. Zudem können die Brennhaare der Raupe des Eichenprozessionsspinners bei Menschen Juckreiz und Ausschläge auslösen oder bei entsprechender Veranlagung auch zu einem allergischen Schock führen.

531 Eichen in Nördlingen sind vom Eichenprozessionsspinner befallen

In Nördlingen gibt es einen Eichenbestand von 620 Eichen unterschiedlichen Alters beziehungsweise Entwicklungsstufen. 531 Eichenbäume seien aktuell von Raupen des Eichenprozessionsspinners befallen. „Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Nördlingen ist vor allem zum gesundheitlichen Schutz unserer Bevölkerung unbedingt erforderlich“, so Oberbürgermeister David Wittner in der Mitteilung: „Aus Natur- und Artenschutzgründen wird in Nördlingen der Fokus auf die biologische Bekämpfung mittels Nematoden gesetzt.“

Nematoden sind Fadenwürmer, die als Schädlinge oder Nützlinge unter anderem im Boden und an Pflanzen vorkommen können. Sie dringen über Körperöffnungen in die Raupen ein und geben dann ein Bakterium ab, das sich vermehrt und so die Raupen abtötet, schildert die Stadt in der Mitteilung.

Nördlingens OB bittet die Bürger um Verständnis

Da die Nematoden sehr empfindlich gegen UV-Licht sind und schnell austrocknen, müssten sie gemeinsam mit einem feuchtigkeitsspendenden Gel aus einer biologischen Substanz in den Abend- und Nachtstunden ab 20 Uhr ausgebracht werden. Die Gefahr, dass auch geschützte Schmetterlingsarten betroffen sind, sei sehr gering, da diese erst später auftreten. Das Oberflächenwasser werde durch die Spritzung nicht negativ belastet. Um die volle Wirkung zu erzielen, muss die Behandlung nach etwa zehn Tagen wiederholt werden.

Oberbürgermeister David Wittner bittet die Bevölkerung in der Mitteilung um Verständnis, wenn nachts an den Bäumen gearbeitet wird. Die alternative mechanische Bekämpfung mittels Absaugen berge hohe körperliche Belastungen und Gefahren für das eingesetzte Personal durch möglichen Kontakt mit den Brennhaaren der Raupe. Sie wird daher nur an Standorten mit geringerer Sicherheitserwartung sowie ganzjährig bei einzelnem oder wiederkehrendem Auftreten des Befalls durchgeführt.

Die chemische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werde auf das Nötigste reduziert und nur an Standorten mit hoher Sicherheitserwartung wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten und Spielplätzen eingesetzt. Absperrungen von Bäumen und Hinweisschilder sollen dort, wo dies vertretbar ist, vorzugsweise an abgelegeneren Wirtschaftswegen eingesetzt werden. (pm)

