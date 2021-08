Nördlingen

vor 22 Min.

Wie Rieser Widerstand während des Nationalsozialismus leisteten

Plus Werner Eisenschink berichtet über mutige Menschen im „Dritten Reich“. Doch es waren vor allem einzelne Personen, die mit kleinen Aktionen im Ries gegen die Nazis vorgingen.

Von Peter Urban

Die Rieser gelten auch heutzutage nicht gerade als besonders aufmüpfig, wenn es um das Aufbegehren gegen politische oder soziale Missstände geht. Hier im Land schätzt man die Ruhe und möchte gerne unbehelligt seinem Tagwerk nachgehen. Das war in der Zeit des Nationalsozialismus, der sich ab den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts langsam Bahn brach, nicht anders. So war auch der Vortrag, den Werner Eisenschink auf Einladung des Historischen Vereins Nördlingen im Stadtmuseum hielt, mit „Vorsichtig und mutig – Der kleine Widerstand in Ries“ überschrieben. Werner Eisenschink ging in seiner Einführung sogar noch weiter.

