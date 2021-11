Nördlingen

Wie die Firma Hopf durch ein Gewehr nach Nördlingen kam

Eine Luftaufnahme des Werksgeländes in Nördlingen. Ins Ries kam Firmengründer Adolf Hopf, weil er seinen Betrieb in Thüringen verlassen musste.

Plus Vor 125 Jahren begann die Geschichte der Firma Hopf Packaging. Nach Nördlingen kam der Firmengründer ungewollt durch einen Verrat.

Von Wilfried Sponsel

Viele Nördlinger kennen noch die Bezeichnung „Stöpseles-Hopf“, also die Firma, deren Büro- und Produktionsräume in unmittelbarer Nähe zur Wemdinger Unterführung heute noch stehen. Die Firma kann heuer auf 125 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Grund genug, um einen Blick auf die interessante Firmengeschichte zu werfen. Was heute als „Hopf Packaging“ firmiert, geht zurück auf die Adolf-Hopf-Werke in Tambach-Dietharz in Thüringen, die 1896 gegründet wurden.

