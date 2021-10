Nördlingen

28.10.2021

Wie digital kann die Kirche in Nördlingen sein?

Plus Das Nördlinger Dekanat sucht einen Digitalreferenten. Doch weitere Stellen sind offen.

Die Dekanatssynode Nördlingen hat die Online-Angebote in den Gemeinden beleuchtet. Mit den Teilnehmern diskutierte Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen über Chancen und Herausforderungen digitaler Formate. Ist ein Gottesdienst noch ein Gottesdienst, wenn alle Besucher daheim vor dem Bildschirm sitzen? Was unterscheidet das Online-Angebot vom sonntäglichen Gang in die Kirche? Die Mitglieder der Dekanatssynode Nördlingen diskutierten laut einer Pressemitteilung bei ihrer Tagung im Gemeindezentrum St. Georg, wie Gemeinden jenseits der Kirchenmauern digital unterwegs sein können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .