Wie gut funktioniert NÖ-Mobil? Das Rufbussystem im Selbsttest

Plus Anfang Mai startete das Rufbussystem, das den öffentlichen Nahverkehr in und um Nördlingen ergänzen soll. Für welche Fahrten sich das System eignet, hat unsere Redaktion getestet.

Kurz bin ich perplex. Ich stehe im Bus und der Fahrer fragt mich: „Wie wollen Sie nach Reimlingen fahren?“ Ich zögere. Eigentlich bin ich es gewohnt, dass der Busfahrer macht, was er eben macht, auf seiner festen Strecke fährt. Auch wenn ich mir den Weg aussuchen kann, überlasse ich es ihm. Es ist eine Besonderheit des Rufbussystems NÖ-Mobil, dass es keine feste Route gibt. Seit knapp vier Monaten kurven die Busse durchs Ries. Die Rieser Nachrichten haben im Selbsttest ausprobiert, wie gut das Konzept funktioniert. Kann man damit sogar wandern gehen?