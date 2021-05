Nördlingen

vor 51 Min.

Wie haben sich die Corona-Zahlen in Nördlingen entwickelt?

Plus Bei den aktuellen Corona-Zahlen steht Nördlingen besser da als vor einem Monat. Warum? Und: Bald gibt es auch sonntags Tests in der Stadt.

Aktuell ist Nördlingen in Sachen Corona etwas besser als Donauwörth. So ein bisschen beäugt man im Ries ja doch die Nachbarn aus dem südlichen Landkreis. Der Rieser ist in erster Linie ja ein Rieser und kein Donau-Rieser. Doch zurück zum Thema: Das Landratsamt hat die aktuellen Corona-Zahlen für die Kommunen veröffentlicht. Wie hat sich die Statistik in Nördlingen in den vergangenen Monaten entwickelt? Und gibt es einen Grund, warum Nördlingen nun vielleicht so gut dasteht?

