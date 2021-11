Nördlingen

vor 32 Min.

Wird der Weihnachtsmarkt eröffnet? OB Wittner: "Das Thema plagt mich sehr"

Plus Die Buden für den Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen sind aufgebaut. Doch die aktuelle Corona-Lage bereitet OB Wittner Sorgen.

Von Martina Bachmann

„Maximale Sicherheit“ will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf den Weihnachtsmärkten in Bayern. Doch wie die aussehen soll, das sagte Söder bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht, er will offenbar die Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag abwarten. Damit bleibt allerdings auch unklar, wie und ob der Romantische Weihnachtsmarkt in Nördlingen in diesem Jahr stattfinden kann – obwohl die Buden bereits aufgebaut sind.

