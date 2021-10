Nördlingen

17:27 Uhr

Wohin sollen Feuerwehr und Stadtarchiv in Nördlingen?

Plus Vor der Klausurtagung des Nördlinger Stadtrates wird hinter den Kulissen über die Grundschule Mitte, das Stadtarchiv und ein neues Feuerwehrhaus diskutiert. Über dessen Standort will das Gremium am 28. Oktober beraten. Mehrere Ideen stehen im Raum.

Von Martina Bachmann

Der Nördlinger Stadtrat trifft sich in zwei Wochen zu einer Klausurtagung. Und es gibt so einiges, was dort hinter verschlossenen Türen für Diskussionen sorgen könnte. Zum Beispiel das Platzproblem in der Grundschule Mitte. Der wurden Container in den Hof gestellt, eine Dauerlösung soll das aber nicht sein. Und auch in Sachen Feuerwehrhaus besteht offensichtlich Gesprächsbedarf. Im Gespräch sind gleich mehrere Standorte für das Großprojekt.

