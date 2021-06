Wohnpark Ost in Nördlingen: Stadt setzt auf externe Hilfe

Plus Auf 36 Hektar soll im Osten der Stadt Nördlingen nach und nach ein neues Wohnviertel entstehen – ein Großprojekt.

Die Stadt Nördlingen ist eine stetig wachsende Kommune. Der Bedarf nach Wohnraum ist groß und wird immer größer. Von daher sehen sich die Verantwortlichen im Rathaus mehr denn je in der Pflicht, selbst Wohnraum zu schaffen, Investoren im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen und vor allem darauf zu achten, dass die Preise für Miete und Eigentum nicht ins Unermessliche steigen.