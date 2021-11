Nördlingen

17:01 Uhr

Wohnungsbrand in Wemdinger Viertel: So lief die Rettung ab

Plus Bei einem Wohnungsbrand im Wemdinger Viertel erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Die Polizei hat mittlerweile einen Verdacht zur Brandursache.

Von Matthias Link

Es liegt kaum Rauch in der Luft, denn in der Nacht hat es geregnet. Am Morgen ist es ruhig im Wiesenweg im Wemdinger Viertel. Ein Frühsportler walkt in der Morgensonne vorbei, vereinzelt ist Vogelgezwitscher vernehmbar, ein Polizei-Streifenwagen steht in der Straße. Der Ruß um das Fenster im ersten Stock eines blau gestrichenen Mehrfamilienhauses und das geborstene Glas im Fensterrahmen weisen jedoch darauf hin, dass hier gebrannt hat. Nicht nur das: Die Wohnung ist ausgebrannt. Wie lief die Rettung ab?

