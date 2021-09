Wolfgang Mussgnug arbeitet nicht nur mit Farben

Plus Wolfgang Mussgnug ist nicht nur Maler und Zeichner, sondern auch Objektkünstler. Ein letzte Teil zur Künstlerserie der Jubiläumsausstellung in Nördlingen.

Seit 1984 ist er als freischaffender Künstler tätig, seit 2001 Professor und weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus international bekannt: Wolfgang Mussgnug. Was macht er alles?