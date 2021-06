Nördlingen

vor 50 Min.

Wurde mit diesem Schwert im 30-jährigen Krieg gekämpft?

Plus Zwölfjähriger findet bei einem Waldspaziergang bei Ederheim eine stark verrostete Waffe. Das Alter des Fundstücks überrascht alle.

Ein Waldspaziergang in Corona-Zeiten brachte eine spannende Überraschung zutage: Der zwölfjährige Ilyas fand im Wald bei Ederheim einen stark verrosteten Gegenstand, der sich bei näherem Betrachten als Schwert entpuppte. Seine Familie informierte das Landesamt für Denkmalpflege, das den Fund kartierte und eine Abgabe an die zuständige Sammlung, das Stadtmuseum in Nördlingen, empfahl. Doch wie alt war das gute Stück?

Themen folgen