Nördlingen

06:00 Uhr

Zahl der Corona-Infizierten in Nördlingen schnellt nach oben

Plus In Nördlingen steigt die Zahl der Personen, die sich mit Corona infiziert haben, deutlich an. Kinderärztin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner berichtet, dass es viele Kinder trifft.

Von Martina Bachmann

Deutlich nach oben geschnellt ist die Zahl der Nördlinger und Nördlingerinnen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Landkreises Donau-Ries hervor, in der die Infektionszahlen auf Gemeindeebene aufgeschlüsselt sind. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 1722 Einwohner und Einwohnerinnen Nördlingens mit Covid-19 infiziert, 14 sind mit oder an dem Virus gestorben.

