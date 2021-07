Zeugen gesucht: Autofahrer kann Unfall gerade noch vermeiden

Ein Autofahrer mit Nördlinger Kennzeichen soll mit einem Überholmanöver fast einen Unfall verursacht haben.

Ein Unfall ist in Nördlingen am Sonntag, gegen 13.10 Uhr vermieden worden. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Nördlinger Kennzeichen soll in der Bürgermeister-Reiger-Straße einen BMW-Fahrer überholt haben.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr nach Polizeiangaben im Gegenverkehr ein weißer Pkw, der stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer dieses Pkw, sowie Zeugen zu diesem Vorfall, sollen sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 melden. (pm)