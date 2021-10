Nördlingen

vor 23 Min.

Zug im Nördlinger Bahnhof entgleist

Plus Nach ersten Angaben von Augenzeugen sind keine Personen verletzt worden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist laut Bahn eingerichtet.

Von Verena Mörzl

Am Nördlinger Bahnhof fahren derzeit keine Züge. Wie die Bahn vor Ort informiert, ist die Strecke gesperrt. Im Nördlinger Bahnhof ist ein Zug zu sehen, der offensichtlich entgleist ist. Fahrgäste sind nicht mehr in der Nähe. Ein Schienenersatzverkehr ist mit Bussen eingerichtet. Züge wenden vorzeitig in Bopfingen und Möttingen.

