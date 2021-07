Nördlingen

vor 40 Min.

Zwei 13-Jährige berichten in einem Extrablatt über das Kriegsende in Nördlingen

Plus Schülerinnen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen belegen mit ihrem Beitrag den ersten Platz in einem Geschichtswettbewerb. Das Ergebnis ihrer Recherchen spiegelt das Ende des Zweiten Weltkriegs in allen Facetten wider.

Von Lisa Gilz

Deutschland in Trümmern, Kriegsende, Befreiung und demokratischer Neubeginn – das Jahr 1945 gehört zu den markantesten Wendepunkten in der deutschen Geschichte. 75 Jahre Kriegsende bot auch für den Landeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ 2020/2021 den passenden Anlass, das Kriegsende in Bayern näher zu beleuchten. Unter der Themenstellung „1945 – Kriegsende in Bayern“ waren bayernweit Schülerinnen und Schüler aller Schularten dazu eingeladen, auf Spurensuche in ihrer Heimatgeschichte zu gehen: Wie endete der Zweite Weltkrieg im eigenen Heimatort? Was bedeutete das schwere Erbe von Diktatur und Krieg für die damaligen Menschen? Wie packte man den Wiederaufbau und den demokratischen Neubeginn an? Auch zwei junge Nördlingerinnen recherchierten in den Archiven.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

