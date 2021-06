Zwei Autos mit Totalschaden: 19-Jährige unterschätzt Geschwindigkeit eines anderen Pkw

Eine junge Frau hat am Mittwoch einen Unfall verursacht. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Am Mittwochabend hat sich in Nördlingen ein Unfall ereignet. Gegen 21.20 Uhr fuhr laut Polizeibericht eine 19-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw im Mittleren Ring stadtauswärts. An der Kreuzung zur Baldinger Straße bog die junge Frau nach links ab. Allerdings habe sie dabei die Geschwindigkeit des ihr entgegenkommenden Pkws unterschätzt und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die Beifahrerin der jungen Frau, sowie der 24-jährige Unfallbeteiligte mussten mit leichten Verletzung ärztlich versorgt werden. Die Nördlinger Feuerwehr war mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (pm)

Lesen Sie auch: