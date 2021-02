vor 6 Min.

Nördlingen: Zwei Brücken werden saniert

Nähermemminger Weg deshalb gesperrt

Wegen der Sanierung von zwei Brücken (im Verwaltungsjargon Nö 03 und Nö 04) ist der Nähermemminger Weg zwischen „Bädle“ und Sägewerk Kling vom 23. Februar bis voraussichtlich 1. April vollständig für den Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Bei den Sanierungen handle es sich um Tätigkeiten der regelmäßigen Bauwerksunterhaltung, die dazu beitragen, die Dauerhaftigkeit der Brücken zu gewährleisten. So werden die Entwässerungseinrichtungen und der Fahrbahnbelag ausgetauscht, auch die zum Teil offenen Fugen werden geschlossen, um einen unerwünschten Wassereintritt in das Bauwerk zu verhindern. Zudem werden die Übergänge vom Bauwerk auf den Straßenkörper höhengleich angeschlossen, da sich im Laufe der Vergangenheit das Niveau des Straßenkörpers gesenkt hatte, sodass aktuell ein Überstand festzustellen ist. Die Sanierung der beiden Brücken werde nacheinander ausgeführt, sodass für Anlieger eine Zufahrt bis zur Baustelle möglich sei, so die Mitteilung weiter. Auch das Sägewerk Kling könne erreicht werden. Der Durchgangsverkehr wird über Beschilderungen umgeleitet. Die Stadt Nördlingen bitte die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendige Maßnahme, so die Stadtverwaltung abschließend. (pm)