Zwei Fahrten in Nördlingen unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Nördlinger Polizei hat am Donnerstag zwei Fälle von Autofahrten unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol festgestellt.

Zwei Personen sind der Polizei am Donnerstag bei Verkehrskontrolle aufgefallen. Am Nachmittag in der Industriestraße stellten die Beamten nach eigenen Angaben bei einem 57-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch und Anzeichen für Drogenkonsum fest. Da der Drogenschnelltest positiv war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Kaiserwiese gegen 20 Uhr sei bei einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin ebenfalls Drogenkonsum festgestellt worden. Auch hier fiel ein Drogenschnelltest laut Polizeibericht positiv aus. Die junge Frau habe außerdem noch eine geringe Menge Marihuana mit sich geführt, welches vor Ort sichergestellt wurde. Diesbezüglich muss sie sich strafrechtlich dafür verantworten. Beiden Fahrern erwarten nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (pm)

