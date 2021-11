Zwei Mobilfunkmasten sollen um Nördlingen gebaut werden

Plus Sowohl bei Grosselfingen als auch zwischen Pfäfflingen und Dürrenzimmern soll jeweils ein Mobilfunkmast gebaut werden. Anwohner machen sich Sorgen.

Zwischen 550 und 600 Unterschriften habe sie mit ihren Mitstreitern gesammelt, sagt Alexandra Sobek. Und die Listen habe sie auch bereits an die verschiedenen Ämter und an Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner geschickt. Denn dass zwischen Dürrenzimmern und Pfäfflingen ein Mobilfunkmast gebaut werden soll, damit sind Alexandra Sobek und ihre Mitstreiter gar nicht einverstanden. Dieser Mast ist nicht der einzige auf Nördlinger Flur, über den derzeit diskutiert wird.