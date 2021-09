Zwei Rieser Abgeordnete für Berlin

Plus Ulrich Lange holt für die Christdemokraten erneut das Direktmandat für den Wahlkreis Donau-Ries/Dillingen. Christoph Schmid wird es voraussichtlich ebenfalls schaffen.

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis feststeht, wer künftig dieses Land regiert. Zu viele Optionen scheinen an diesem Wahlabend möglich zu sein. Doch eines ist schon jetzt klar: Ein Rieser wird wahrscheinlich irgendwie mitmischen. Denn Nordschwaben wird künftig aller Voraussicht nach von zwei Riesern in Berlin vertreten: dem Nördlinger Ulrich Lange ( CSU) und dem Alerheimer Christoph Schmid ( SPD).