Nördlingen

vor 3 Min.

Zweiter Bundestagabgeordneter will sein Büro in Nördlingen eröffnen

Plus Drei Abgeordnete sind künftig Ansprechpartner für die Bürger in Nordschwaben. Zwei von ihnen werden wohl ihre Büros im Ries haben, einer in Donauwörth.

Von Martina Bachmann

Es sind gleich drei Bundestagsabgeordnete, die sich künftig um die Belange Nordschwabens kümmern. Da wäre zum einen Ulrich Lange ( CSU), der zum vierten Mal das Direktmandat im Wahlkreis Donau-Ries gewonnen hat. Neu im Parlament ist Christoph Schmid ( SPD), der zuvor Bürgermeister der Gemeinde Alerheim im Ries war. Maximilian Funke-Kaiser ( FDP) schaffte es über die Liste in den Bundestag. Er stammt aus Augsburg, wurde aber für den Wahlkreis Donau-Ries nominiert. Doch wo können die Bürgerinnen und Bürger die Abgeordneten erreichen, wenn sie ein Anliegen haben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

