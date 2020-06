13:52 Uhr

"Nördlingen an einem Tag": Der neue Reiseführer kommt aus Leipzig

Plus Mit dem Stadtrundgang „Nördlingen an einem Tag“ können Interessierte ab sofort die Stadt und das Ries erkunden. In der aktuellen Zeit könnte er gerade recht kommen.

Von Ronald Hummel

Eigentlich entspricht der Stadtführer des Leipziger Lehmstedt-Verlages „ Nördlingen an einem Tag“ nicht dem allgemein angestrebten Tourismus-Ziel, Besucher für mehrere Tage in Nördlingen und Umgebung zu halten. Aber immerhin wird die ehemalige Freie Reichsstadt damit in eine Serie von fast 100 sehenswerter Städte von Heidelberg bis Dresden, von Hamburg bis Landshut eingereiht.

Die Tagestour besteht zunächst aus einem Stadtrundgang, der im Zentrum bei Rathaus und Marktplatz startet, über Hafenmarkt und Klösterle ins Gerberviertel mit den großen Museen führt und weitergeht über Neumühle und die Schrannen in den südlichen Altstadtbereich zwischen Münzhaus, St. Salvator und Brettermarkt. Ein zweiter Rundgang auf der Stadtmauer gehört natürlich zum Pflichtprogramm.

Stadtführer kommt zu einer Zeit, in der Urlaub im eigenen Land hoch im Kurs steht

Der kleinformatige Führer selbst zeichnet sich aus durch detaillierte Hintergrundinformationen. Diese leuchten vor allem historische Aspekte aus, von baulichen Besonderheiten der Gebäude, ausführlicher Beschreibung beispielsweise der Ausstattung der Georgskirche, über stadt-typisches wie die Lodwberei oder kurze Charakterisierungen bedeutender Persönlichkeiten wie Maria Holl, Nördlinger Dichter und Maler oder den Astronomen Eugene Shoemaker mit seiner Entdeckung der meteoriten-Theorie. Zur textlichen Ergänzung gehören aber auch Hinweise auf Attraktionen jenseits der Stadtmauer wie Marienhöhe, Hexenfelsen, Eisenbahnmuseum oder Ofnethöhlen. Einen Gesamtüberblick kann man sich auf zweierlei Weise verschaffen – auf einer Luftaufnahme deuten Linien direkt auf die Sehenswürdigkeiten hin; in einem Stadtplan ist der beschriebene Rundweg durchs Zentrum eingezeichnet und die Stadtmauer hervorgehoben.

Der Stadtführer (ISBN 978-3-95797-106-7) kommt gerade recht in einer Zeit, in der aus gegebenem Anlass Urlaub im eigenen Land hoch aktuell ist.

