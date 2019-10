vor 55 Min.

Nördlingen befragt Jugendliche

Die Stadt ist mit einem grünem Sofa unterwegs. Das sind die bisherigen Ergebnisse.

Von Ronald Hummel

In der jüngsten Sitzung des Nördlinger Stadtrates stellte Jugend-Sozialarbeiterin Jana Niederlöhner das Beteiligungsprojekt „Du bist gefragt“ vor. Dabei werden in Interviews die Bedürfnisse und Anregungen Jugendlicher zwischen 13 und 19 Jahren abgefragt, um Entscheidungsgrundlagen etwa für die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes zu erhalten und den politischen Bildungsauftrag umzusetzen, Jugendliche als aktiven demokratisch handelnde Bürgern der Stadt agieren zu lassen. Dazu ist zu insgesamt vier Terminen ein grünes Sofa unterwegs, das an jugendrelevanten Plätzen wie etwa der Skateranlage im Sportpark zusammen mit Liegestühlen und Couchtisch aufgestellt wird.

Das Projekt läuft noch, doch Tendenzen bei 55 Befragten zum Zeitpunkt des Berichts seien bereits erkennbar: Das Treffen mit Freunden in der Nördlinger Innenstadt hat einen hohen Stellenwert, dazu sind Bänke eine sehr wichtige Basis. Sitzgelegenheiten sollen kommunikationsgerecht sein, nach Möglichkeit an ruhigen Plätzen; mehr Überdachungen zur Wettersicherheit waren ein klarer Wunsch. Freies Wlan ist ein weiterer wichtiger Punkt. Über diese lockeren Treffen hinaus steht Kommunikation in Sport- und Freizeiteinrichtungen deutlich an erster Stelle, es folgen kommerzielle Angebote, Freibad, Privatbereich und ein Fast-Food-Restaurant.

Die Nördlinger Jugendlichen wollen am Bild des öffentlichen Lebens mitwirken

Die Jugendlichen signalisierten, dass sie nach Möglichkeiten gerne an dem für sie relevanten Bild des öffentlichen Lebens mitwirken würden, etwa um bei eine Ausbau der Skateranlage oder der Ausgestaltung des Freibades Hand anzulegen. Die Jugendbeauftragte stellte generell fest, dass die Ideen und Vorstellungen umso konkreter sind, je näher sie am Lebensbereich der Jugendlichen liegen.

Auch schätzen die Jugendlichen es sehr, dass man persönlich auf sie zukommt. Den geschilderten persönlichen Gesprächen soll in einem zweiten Teil noch eine Online-Befragung folgen.

Über alle Fraktionen hinweg zeigten sich die Stadträte angetan davon, welch konkrete Vorstellungen die Jugendlichen über ihre Treffpunkte und Erlebnisbereiche in der Stadt darlegen. Jörg Schwarzer (CSU) sah in den klaren Aussagen der jungen Leute konkrete Anregungen für künftige Investitionen in den öffentlichen Raum. Thomas Mittring (Stadtteilliste) wunderte sich, dass kaum Kritik aus den Aussagen herauszuhören war und hakte nach, wo denn Verbesserungsvorschläge gemacht worden seien.

Jugendliche wünschen sich gemütlichere Gruppenplätze

Jana Niederlöhner erläuterte, dass zum vorrangigen Thema Sitzgelegenheiten konstruktive Anregungen für gemütlichere Gruppenplätze gewünscht waren, etwa um Tische herum gruppierte Bänke. Wolfgang Goschenhofer (Grüne) zeigte, wohl im Namen aller Stadträte, große Wertschätzung für die Art der Befragung, die eine hohe Mitbeteiligung der Jugend und ein erstaunlich konkretes Feedback zum Ergebnis habe.

Rita Ortler (SPD) lobte den frischen Vortrag und regte an, das grüne Sofa auch in Schulen zu platzieren. Markus Landenberger-Schneider zeigte sich, offensichtlich ebenfalls im Namen des gesamten Gremiums, an der abschließenden Gesamtauswertung der Befragung interessiert.

