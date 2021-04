Nördlingen bittet Besucher und Räte um Tests vor Sitzungen

Vor Stadtrats- oder Ausschusssitzungen sollen sich Besucher und Stadträte in Nördlingen testen lassen.

Die Stadt Nördlingen bittet Räte und Besucher, sich spätestens 48 Stunden vor einer Stadtrats- oder Ausschusssitzungen einem Corona-Selbst- oder Schnelltest zu unterziehen. Im Foyer des Stadtsaals Klösterle werden darüberhinaus zwei Kabinen aufgebaut, in denen die Stadt Besuchern Selbsttests zur Verfügung stellt.

So soll das Infektionsrisiko in den Sitzungen weiter reduziert werden. Durch die Lüftungsanlage im Stadtsaal werde die Raumluft alle 25 Minuten ausgetauscht, so die Verwaltung. Besucher müssen zudem die gesamte Zeit im Klösterle FFP2-Masken tragen. (tiba)

