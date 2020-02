vor 35 Min.

Nördlingen bleibt mehr Gewerbesteuer

Plus Stadtkämmerei stellt Verwaltungshaushalt 2020 vor. Das Volumen: 54,65 Millionen.

Von Ronald Hummel

In den letzten Monaten kamen alle Daten zusammen, damit die Stadtkämmerei den Verwaltungshaushalt als Grundlage der Haushaltsplanung umreißen konnte. Kämmerer Bernhard Kugler und seine Mitarbeiterin Michaela Kleebauer stellten dem Haupt- und Finanzausschuss im Nördlinger Stadtrat das Zahlenwerk vor. Kugler schickte zwei erfreuliche Zahlen voraus: Die Zuführung zum Vermögenshaushalt stieg im Vergleich zum Vorjahr von 4,74 auf sieben Millionen Euro, was unter anderem an einem Sondereffekt liege: Die Gewerbesteuerumlage von der Stadt an Bund und Land halbiert sich heuer fast von 64 auf 35 Punkte, was für die Stadt eine Ersparnis von rund 1,4 Millionen Euro bedeute.

Des Weiteren stieg die Schlüsselzuweisung vom Freistaat an die Stadt Nördlingen von 680.000 Euro auf eine glatte Million. Der Verwaltungshaushalt 2020 umfasst ein Volumen von 54,65 Millionen Euro, also rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr mit 51,65 Millionen. Bei den Einnahmen stiegen neben der Schlüsselzuweisung die Gewerbesteuer um knapp 17 Prozent auf 17,5 Millionen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben vor allem an die Stadtwerke stiegen um 27 Prozent auf 936.000 Euro. Bei den Ausgaben stiegen Zuweisungen, Sozialhilfe und Kindergeld um 15 Prozent auf 5,85 Millionen Euro. Der Stadtrat diskutiert über Investitionen Diskutiert wurde vor allem das Investitionsprogramm: Für heuer sind bereits Maßnahmen im Umfang von 27,27 Millionen Euro schon gesetzt, zusätzliche Maßnahmen für 2,4 Millionen stehen noch zur Debatte. Laut Stadtkämmerer und etlichen Stadträten sollten eigentlich keine dieser zusätzlichen Maßnahmen mehr beschlossen werden; Oberbürgermeister Hermann Faul regte an, alle Punkte im Einzelnen durchzugehen und dann in den Fraktionen abzustimmen, wo man Prioritäten setzen kann. Dabei handelt es sich unter anderem um neue Löschfahrzeuge für die Feuerwehren in Löpsingen und Baldingen für 220.000 Euro sowie gebrauchte Löschfahrzeuge für andere Ortsteile, die Erschließung von acht Bauplätzen, Straßen- und Wegeausbau, die Umrüstung von Museumsbeleuchtung auf LED, Spielplätze sowie eine Erweiterung der Kita Baldingen um 14 Krippenplätze. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Leiter des Liegenschaftsamtes Karl Stempfle erläuterte in einer kurzen Diskussion über die Verknüpfung langfristiger Planungen mit kurzfristigen Maßnahmen bei der Kinderbetreuung, dass die Kindergartenplätze für Drei- bis Sechsjährige derzeit ausreichten, aber insgesamt 50 Krippenplätze vonnöten wären – Verzögerungen bei den Projekten in der Kolpingstraße und im Egerviertel würden sich nicht gut auswirken: „Wir schieben jetzt einen Stau vor uns her“, so Stempfle. Geräteturnhalle und Stahlbecken im Freibad wurden verschoben Verschoben wurden bereits bei der ersten Durchsicht der Liste mit den Einzelprojekten eine neue Geräteturnhalle im Rieser Sportpark für 600.000 Euro sowie der Einbau von Stahlbecken im Freibad für 3,5 Millionen, der allerdings erst für 2023 vorgesehen war. Ebenfalls verschoben wurden zusätzliche Brückensanierungen, die heuer insgesamt 150.000 Euro gekostet hätten und die Errichtung eines Parkhauses bis 2023 für drei Millionen Euro. Oberbürgermeister Faul betonte, dass er persönlich es für ein großes Versäumnis halte, dass der Bau eines weiteren Parkhauses in der Altstadt bislang noch nicht in Angriff genommen wurde. Die Haushaltsdebatte wird intensiv weitergeführt.

