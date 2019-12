Nördlingen im Jahresrückblick: Aufwärmen für die Wahl 2020

Plus Vier Kandidaten wollen die Nachfolge von Oberbürgermeister Hermann Faul antreten. Was das Jahr 2019 prägte.

Manche Wahl ist eigentlich gar keine. Weil nur ein Name auf dem Stimmzettel steht – den kann man dann ankreuzen oder eben nicht. Die Nördlinger Oberbürgermeister-Wahl im kommenden Jahr ist dagegen eine „echte“ Wahl. Denn gleich vier Kandidaten wurden bis zum Redaktionsschluss unserer Beilage im Jahr 2019 nominiert: Wolfgang Goschenhofer (Grüne), Steffen Höhn ( CSU), Rita Ortler ( SPD) und David Wittner (PWG).

Die Absichten manches Bewerbers waren in der Stadt schon lange bekannt, andere zögerten es hinaus, sich zu den eigenen Ambitionen zu bekennen – und ließen Platz für muntere Spekulationen. Gemeinsam ist allen Kandidaten, dass sie schon in den Wahlkampf eingestiegen sind, sei es mit Gesprächen in den Stadtteilen, Veranstaltungen oder Hausbesuchen.

Wahrscheinlich wird es eine Stichwahl geben

Und kaum eine Frage wird in Nördlingen derzeit so oft gestellt, wie diese: „Was glaubst Du, wer gewinnt die Wahl?“ Wahrscheinlich ist nur eines: Dass die Antwort nicht nach dem ersten Wahlgang am 15. März feststeht – sondern zwei Wochen später, bei einer Stichwahl. Wer sich diese Termine im Kalender einträgt, der sollte gleich noch einen weiteren notieren: Am Donnerstag, 6. Februar, werden sich alle vier Kandidaten bei der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten im Klösterle unseren Fragen stellen.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war neben dem 13. Stadtmauerfest sicherlich die Mess’. Die wurde just vor 800 Jahren zum ersten Mal erwähnt. Das große Jubiläum begannen die Nördlinger bereits am Freitag auf der Kaiserwiese zu feiern. Beeindruckend war dabei die Hochseilshow von Johann Traber, der über den Köpfen der Zuschauer balancierte. Zudem rollte er mit seinem Motorrad über das Stahlseil. An dem Fahrzeug war unten ein Sitz befestigt, in den sich Landrat Stefan Rößle traute. So ganz geheuer schien ihm die Sache aber nicht zu sein, kurz darauf sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin heilfroh, dass ich jetzt wieder da stehe. Mulmiges Gefühl.“

Es gibt einen neuen Festwirt für die Mess'

Die Mess’ sorgte in diesem Jahr noch ein zweites Mal für Schlagzeilen, als das Gerücht die Runde machte, dass Jürgen Papert 2020 eventuell nicht mehr Festwirt sein könnte. Tatsächlich bewarben sich neben Papert noch zwei weitere Unternehmen für diese Aufgabe, das Rennen machte am Ende die Familie Schöniger mit ihrem Unternehmen Bayernland Festhalle. Papert wird im Frühjahr wieder das Stabenfest übernehmen.

Wie wichtig es ist, dass die Freiwillige Feuerwehr genügend Ehrenamtliche und eine gute Ausrüstung zur Verfügung hat, zeigte sich im September. Beim Brand der Tiefgarage eines Mehrgenerationenhauses der Baugenossenschaft waren nicht nur die Nördlinger, sondern auch mehrere Wehren aus den Ortsteilen im Einsatz. Der Hausmeister des Gebäudes und zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Brand verletzt, 22 Autos beschädigt – und zahlreiche Menschen vorübergehend obdachlos.

Beim Brand einer Tiefgarage in Nördlingen wurden drei Menschen verletzt. Zahlreiche Autos gingen in Flammen auf. Bild: Jochen Aumann

Wer nicht bei Familie oder Freunden unterkam, musste die erste Nacht in der Schiller-Turnhalle auf Feldbetten schlafen. Eine surreale Situation. Nach mehreren Tagen konnten die Menschen aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei teilte zuletzt mit, dass es sich um keine vorsätzliche Brandstiftung gehandelt habe. Welches Auto aber in Flammen aufging und so den Großbrand verursachte, konnte nicht mehr geklärt werden.

In Trippelschritten ging es in diesem Jahr in Sachen Hallenbad an der Gerhart-Hauptmann-Straße voran. Zunächst gab es eine gute Nachricht: Der Bund fördert das Projekt mit rund 2,7 Millionen Euro. Danach wurde über die Frage gestritten, ob es denn einen Projektsteuerer für die Generalsanierung und die Erweiterung braucht. Ja, meinte die Mehrheit im Stadtrat. Diplom-Ingenieur Wolfgang Gürtner vom Büro Hitzler Ingenieure aus Ingolstadt wird die Aufgabe übernehmen.

Langsam voran ging es in diesem Jahr mit den Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades. Bild: Jochen Aumann

Er präsentierte sich und seine bisherigen Projekte bei der Bürgerversammlung im November. Gürtner zeigte große, ansprechende Bäder mit Rutschen oder Solebecken. Stadtkämmerer Bernhard Kugler hatte nur kurze Zeit vorher prognostiziert, dass die Finanzlage der Stadt in Zukunft wohl kaum besser werden wird …