vor 45 Min.

Nördlingen liest diese Bücher

Die Vorauswahl für „Nördlingen liest ein Buch“ wurde vorgestellt. Bis zum 15. Mai kann man abstimmen.

Von Peter Urban

Der Auftakt zur zweiten Veranstaltungsreihe „Nördlingen liest ein Buch“ war vielversprechend. Der Lesesaal der Stadtbibliothek war gut gefüllt, der Frauenanteil allerdings überwältigend und auch die Vorleserinnen waren deutlich in der Überzahl, nur Ralf Lehmann repräsentierte die Männerquote. Vorgestellt wurden sechs Bücher, die von den Buchhandlungen Osiander, Lehmann und der Stadtbibliothek zu einer Shortlist zusammengestellt wurden. Einem dieser Bücher können alle Literaturbegeisterten ihre Stimme geben. Das mit den meisten Stimmen gewinnt und wird, wie vor zwei Jahren, in den kommenden Wochen gemeinsam gelesen werden.

Alle Titel wurden kurz vorgestellt und angelesen:

- „Der Zopf“ von Laetitia Colombani, in dem es um drei Frauen, drei Leben und drei Kontinente geht. Ergreifend und kunstvoll flicht die Autorin aus den drei Lebensgeschichten einen prachtvollen Zopf.

- In „Kampfsterne“ von Alexa Hennig von Lange wird die Geschichte einer Generation von Eltern erzählt, die ein freieres Miteinander wollten, neuen Ideologien folgten, das Beste für ihre Kinder wünschten, von den Fehlern, die sie machten. Und den Entschlüssen, die ihre Kinder deshalb fassten.

- Felix Huby’s „Heimatjahre“ ist der zweite Teil einer Trilogie, in der der bekannte Krimidrehbuch-Autor aus drei Jahrzehnten deutscher Geschichte ein großes Sittengemälde der jungen Bundesrepublik formt.

- Mika Nousiainen „Die Wurzel des Guten“. Hier beginnt vom zahnärztlichen Behandlungsstuhl aus eine verrückte Suche nach den eigenen Wurzeln durch die halbe Welt von Nordeuropa über Asien bis nach Australien.

- „Wenn Maria tanzt“ von Tom Saller tut sie das für die Bauhaus-Idee. Sie scheitert, kehrt zurück in ihre Heimat. Im Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von immensem Wert – für sie persönlich und für die Nachwelt. Was erst ans Licht kommt, als ihr Enkel das Buch bei Sotheby’s versteigern lassen will.

- Christian Tielmann „Unsterblichkeit ist auch keine Lösung“. Als im krisengeschüttelten Buchmarkt auch die Umsätze mit den Werken der deutschen Klassiker Goethe und Schiller sinken, werden die beiden Herren (immer noch lebend und inzwischen 265 und 255 Jahre alt) von ihrem Verleger auf Lesereise geschickt. Von den Erlebnissen, dem Zwist der beiden Altstars und einer attraktiven mitreisenden Buchhändlerin erzählt der Roman. Goethe und Schiller live on Tour.

Wer diesen Roman oder eines der anderen Werke live in Nördlingen erleben will, sollte bis zum 15. Mai seine Stimme abgeben, entweder per Stimmzettel, die in den Buchhandlungen und der Stadtbibliothek ausliegen oder per Mail an noerdlingen-liest@noerdlingen.de. Der Siegertitel wird von verschiedenen „Lektoren“ in verschiedenen Locations (Bundesstube, 2nd Home-Hotel und andere) in Etappen und wahrscheinlich wieder einigen Überraschungen vorgelesen werden. Die Orte und Termine werden nach der Abstimmung bekannt gegeben. Als besonderes Zuckerl wird unter allen Einsendungen außerdem ein attraktives Buchpaket verlost.

