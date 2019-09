Nördlingen und Dinkelsbühl: Historische Feste überschneiden sich

Plus Am kommenden Wochenende finden sowohl in Nördlingen als auch in Dinkelsbühl historische Feste statt. Das war aber nicht immer der Fall.

Menschen stehen in historischen Gewändern in der Stadt, sitzen in Lagern gemütlich beisammen und sehen dem historischen Treiben um sie herum zu. Gaukler und Handwerker zeigen ihr Können. Solche Szenen werden sich am Wochenende beim Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen abspielen. Aber nicht nur in Nördlingen – keine 30 Kilometer Luftlinie entfernt wird es ähnlich zugehen: in Dinkelsbühl. Dort findet am Sonntag das Historische Stadtfest statt. Zwei historische Feste an einem Wochenende, kommt man sich da nicht in die Quere?

Der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer findet den Termin nachvollziehbar: „Das ist von Nördlinger Seite genauso motiviert wie bei uns, es ist das letzte Wochenende der Ferien. Ich bedauere, dass es so ist, denn viele Leute gehen aus Dinkelsbühl nach Nördlingen und wir freuen uns, wenn Besucher aus Nördlingen kommen.“ Doch die Überschneidung habe es in den vergangenen Jahren schon gegeben. „Mit Nördlingen ist es am unproblematischsten, weil das Fest alle drei Jahre stattfindet.“ Schwieriger sei es mit anderen Orten, da neue Feste aufkommen würden, wie der Mittelaltermarkt in Feuchtwangen. „Die beiden Städte haben da keine Probleme“, sagt Hammer. Für Dinkelsbühl sei in den Jahren, in denen Stadtmauerfest ist, nur anders, dass sein Amtskollege Hermann Faul keine Zeit habe, um zum Dinkelsbühler Fest zu kommen.

Faul sagt, das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen habe eine größere Bedeutung

Der Nördlinger Oberbürgermeister sagt zu der Dopplung: „Es ist schade, dass man diese Terminüberschneidung hat. Wir sind erst durch die Einladung von Dinkelsbühl darauf aufmerksam geworden.“ Dass vereinzelte Gäste vielleicht nur zu einem der beiden Feste gehen, kann er sich vorstellen, aber Besucher hätten den Vorteil, dass es in Nördlingen drei Tage gebe, an denen sie sich das mittelalterliche Treiben ansehen können. Faul sagt, ohne dass er die Feierlichkeiten im benachbarten Landkreis abwerten wolle: „Das Fest in Dinkelsbühl ist jedes Jahr, deswegen ist unser Stadtmauerfest etwas Besonderes und hebt sich von Größe und Bedeutung ab.“ Gerade der Sonntag sei ein Höhepunkt in Nördlingen. „So viel Selbstbewusstsein darf sein“, sagt Faul.

Allerdings war es nicht immer so, dass sich beide Feste überschnitten haben. Im Jahr 2010 war der Termin des Dinkelbühler Treibens der 12. September, das Stadtmauerfest fand damals vom 17. bis 19. September statt. 2013 gab es dann den Wechsel auf das letzte Wochenende der Sommerferien. Das Stadtmauerfest sei zu weit in den Herbst hineingegangen, sagt Faul. Wegen der Donau-Ries-Ausstellung und des meist noch besseren Wetters in der zweiten Septemberwoche habe man den Termin geändert, begründet Faul die Verschiebung. „Wir haben 2013 gewechselt und sind diejenigen, die die Terminverschiebung in Kauf genommen haben“, so Faul.

Das Historische Stadtmauerfest lässt sich laut OB in Nördlingen kaum verschieben

Der Termin im September sei bereits so gewählt, dass man anderen Festen ausweiche, beschreibt Faul, auch habe man sich mit Neuburg abgesprochen. Dort findet im Juni und Juli das Schlossfest statt. Eine Verschiebung sei schwierig, da der Veranstaltungskalender der Stadt mit Stabenfest, Mess’, Scharlachrennen und der Donau-Ries-Ausstellung sehr voll sei.

Dinkelsbühl und Nördlingen liegen beide an der Romantischen Straße. Die Ferienstraße hat eine Arbeitsgemeinschaft, deren Geschäftsführer Jürgen Wünschenmeyer ist. Er schildert, dass sich Überschneidungen bei Festen kaum vermeiden ließen. Die AG Romantische Straße sammle nur die Termine und gebe diese weiter, Einfluss könne sie nicht nehmen. „Ich denke, beide Veranstaltungen haben die Attraktivität, dass sie gut frequentiert werden“, sagt Wünschenmeyer.