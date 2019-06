vor 7 Min.

Nördlinger Abiturienten besser als bayerischer Schnitt

95 Schüler haben die Prüfung bestanden. Lisa Fischer erzielt die bestmögliche Note von 1,0.

Eine von Greta Thunbergs starken Äußerungen ist: „Alles muss sich ändern – und zwar jetzt!“ Diese Aussage trifft auch auf die 95 Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Nördlingen zu, die am Freitag in einer feierlichen Verabschiedung in der Hermann-Kessler-Halle zu neuen, veränderten Horizonten entlassen wurden. Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Weggefährten waren gekommen, um den Abiturienten zuzujubeln und mit ihnen zu feiern. Auch die Kursleiter der Schüler hatten sich unter das Publikum gemischt, so eine Pressemitteilung der Schule.

Schulleiter Robert Böse nahm in seiner Festrede das Abimotto „SemipermeABIlität – nur die Besten kommen durch“ zum Anlass, um über die Verantwortung der Abiturienten zu reflektieren. Zur Reife eines Absolventen gehöre, so der Schulleiter, positive und negative Erfahrungen gleichermaßen zu überdenken und zu verarbeiten. Ein wichtiger Punkt sei die Fähigkeit, Entscheidungen sinnvoll zu treffen. Kriterien abzuwägen, eigene Maßstäbe zu entwickeln und nicht nur die eigene Person, sondern auch das Wohl der Allgemeinheit im Blick zu behalten, seien wichtige Kompetenzen, die die Abiturienten nun hinsichtlich beispielsweise der Wahrung der Demokratie oder dem Klimaschutz ausbauen und stärken müssten. Böse appellierte in seiner Rede auch an den Einsatz der Vernunft und verwies darauf, wie erfolgreich die junge Generation mit ihren Protesten bei Fridays for Future für ein Ziel zusammenhält. Das Engagement der Schüler zeige, wie wichtig es ist, Verantwortung für sich, aber auch für die Werte der Freiheit und des Miteinanders zu übernehmen. Zum Abschluss seiner Rede gab der Schuleiter seinen Ex-Schülern die besten Wünsche für die Zukunft mit und bestärkte sie darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch die anderen Festredner ermunterten zu Verantwortung, Vertrauen in eigene Fähigkeiten und zum Mut, sich selbst auszuprobieren.

31 Absolventen haben einen Schnitt zwischen 1,0 und 1,9

Im Anschluss an die Festreden folgte die Übergabe der Abiturzeugnisse. Das THG kann dieses Jahr eine stolze Bilanz vorweisen: Der Gesamtnotenschnitt liegt mit 2,19 über dem Bayernschnitt mit 2,29. Bei insgesamt 95 bestandenen Abiturprüfungen haben 31 Absolventen einen Schnitt zwischen 1,0 und 1,9 erreicht, weitere 53 haben mit der 2 vor dem Komma abgeschnitten. Die bestmögliche Abiturnote von 1,0 erreichte Lisa Fischer. Auch aus der Einführungsklasse 10E haben 13 von ehemals 17 Mitgliedern das Abitur erfolgreich absolviert.

Die Abiturienten Lisa Fischer und Hannes Gottwald ließen in ihrer Abiturrede schließlich die eigene Schulzeit Revue passieren. Großer Jubel brandete unter den Abiturienten auf, als der Kollegstufenbetreuerin Ruth Hubel gedankt wurde, die diesen seit der 10. Klasse mit Rat und Tat stets unterstützend zur Seite gestanden war. Von Elternbeirat, Freundeskreisen, der Stadt Nördlingen, wissenschaftlichen Gesellschaften und Unternehmen der Region waren wieder zahlreiche Preise gestiftet worden, um ausgewählte Schüler für hervorragende Leistungen zu belohnen. Bevor die 95 THGler nun ausgehend von ihrem ganz persönlichen Friday for Future „alles und zwar jetzt“ ändern und ein Studium, eine Lehre, ein Auslandsjahr, ein FSJ oder eine Auszeit in Angriff nehmen, fand am Freitagabend noch der Abiball in der Hermann-Kessler-Halle statt, bei dem lange gefeiert wurde. (pm)

