Nördlinger Ditib-Moschee wird stärker von Polizei geschützt

Plus In Folge des Attentats von Hanau wird die Nördlinger Moschee öfter von der Polizei besucht. Das sagen Gemeindemitglieder und Ulrich Singer von der AfD zum Attentat.

Nach dem Attentat von Hanau , bei dem neun Menschen aus Einwandererfamilien ermordet worden sind, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, dass Moscheen besser geschützt werden sollen. Islamverbände forderten mehr Schutz für Muslime in Deutschland. Das hat auch Auswirkungen auf die Nördlinger Ditib-Moschee an der Lach.

„Im Rahmen der Streife überwachen wir die Moschee verstärkt“, sagte Walter Beck, Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen. Die Polizei sei darüber hinaus in engem Kontakt mit dem Vorstand der Moschee , sodass schnell reagiert werden könne, wenn von Seiten der Moschee etwas Verdächtiges beobachtet würde. Die Moschee sei auch vorher schon von einer Polizeistreife überwacht worden, so Beck. Zur aktuellen Gefahrenlage sagt er, dass „derzeit keine konkreten Gefährdungshinweise vorliegen“.

Nördlinger Moschee wird nach Hanau stärker überwacht

Die türkische Ditib-Gemeinde hat 110 Mitglieder, davon sind 100 türkischstämmig und zehn aus dem früheren Jugoslawien. Aus Gemeindekreisen heißt es zu der verstärkten Polizeiüberwachung: „Wir fühlen uns nicht nur sicherer, sondern auch geehrt.“ Es stelle sich aber die Frage, „ob die Polizeistreife beziehungsweise die Bewachung der Polizei viel bringt, weil zu jeder Zeit mit Taten gerechnet werden müsse. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“ Das Gemeindemitglied, das türkische Wurzeln hat, sagt zudem für sich persönlich: „Ich fühle mich hier in Nördlingen sehr sicher.“

Ein anderes Gemeindemitglied sagt hingegen, dass ihm im Zusammenhang mit dem Attentat das Erstarken der AfD Angst mache. Auf Transparenten bei Kundgebungen sei „ AfD hat mitgeschossen“ zu lesen gewesen.

Ulrich Singer , stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Donau-Ries und Mitglied des Landtags, sagt: „Das Attentat ist auf das Schärfste zu verurteilen. Es wird politisch instrumentalisiert und mit unserer Partei in Verbindung gebracht. Es handelte sich hier um einen massiv psychisch gestörten Einzeltäter. Man muss sich fragen, ob die zuständigen Behörden die geltenden Vorschriften im Bereich des Waffenrechts hier zutreffend angewendet und vollzogen haben. Eine Mitverantwortung der AfD für solche gruseligen Taten muss man auf das Schärfste zurückweisen.“

Kriminalstatistik Nordschwaben: Zwölf rechtsextremistisch motivierte Straftaten

Laut Kriminalstatistik wurden im Jahr 2018 in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries zwölf rechtsextremistisch motivierte Straftaten begangen. Gewaltdelikte waren nicht darunter, es handelte sich um Propagandadelikte: Dazu zählen das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In Bayern gibt es 200 Moscheen und Gebetsräume. Die polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen „richten sich nach der jeweiligen Gefährdung und den tatsächlichen Schutzerfordernissen“, so ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums. Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet sagte Seehofer : „Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus , Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch“. Nach der Tat sei mit Nachahmungstätern zu rechnen, aber auch mit „Wut und Emotionalisierung, die ihrerseits für Gefahren sorgen könnten“.

Lesen Sie dazu auch: