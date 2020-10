11:08 Uhr

Nördlinger Feuerwehr muss brennenden Transporter löschen

Als ein 50-Jähriger morgens in die Arbeit fahren will, stellt er fest, dass die Fahrerkabine seines Transporters verqualmt ist. Wie hoch der Schaden ist.

Einen Schreck am Mittwochmorgen hat in Nördlingen ein 50-Jähriger bekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Transporter, der mit Parkett beladen war, in die Arbeit fahren. Dabei stellte er fast, dass die Fahrerkabine komplett verqualmt war und das Fahrzeug sich nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehren in Baldingen und Nördlingen waren mit etwa zehn Einsatzkräften vor Ort. Sie mussten das Fahrzeug schließlich gewaltsam öffnen, um den entstandenen Kabelbrand in der Seitenwand der Ladefläche zu löschen. Der entstandene Schaden am Fahrzeug und der Wert der unbrauchbar gewordenen Ladung wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen