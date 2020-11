21.11.2020

Nördlinger Feuerwehr muss in der Nacht auf Samstag ausrücken

Wegen eines vorsätzlich ausgelösten Feueralarms ist in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr in Nördlingen ausgerückt.

Weil ein Alarm in einem Gebäude in der Nürnberger Straße ausgelöst worden ist, musste am frühen Samstagmorgen die Nördlinger Feuerwehr ausrücken.

In einem Gebäude in der Nürnberger Straße in Nördlingen ist am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr offenbar vorsätzlich ein Alarm ausgelöst worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Feuermelder durch angezündetes Papier ausgelöst. Zu der Umkleide hatten zu dem Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter Zugang.

Ein Schaden entstand nicht, so die Polizei. Die Nördlinger Feuerwehr musste wegen des Alarms ausrücken, so die Polizei. Ermittelt wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen. (pm)

