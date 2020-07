15:22 Uhr

Nördlinger Feuerwehr rückt wegen Qualm aus Fenster aus

Ein Feuerwehreinsatz in Nördlingen ging glimpflich aus.

Plus Am Montagnachmittag kam es in Nördlingen zu einem Einsatz, weil Rauch aus einem Fenster stieg.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Montagnachmittag in Nördlingen ausgerückt, weil aus einem Fenster an der Münzgasse Rauch aufstieg. Wie sich herausstellte, hatte ein Plastikteller auf einer heißen Herdplatte Feuer gefangen. Er sei noch rechtzeitig gelöscht worden, sagte Feuerwehrkommandant Marco Kurz. Die Einsatzkräfte seien über die Wohnungstür zu dem Herd gelangt. Ein Feuerwehrmann hatte über die Drehleite versucht, die Brandquelle zu identifizieren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (RN)

Themen folgen