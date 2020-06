vor 55 Min.

Nördlinger Freibad: Eine Saison der Kompromisse

Plus Das Nördlinger Freibad ist am Montag in die neue Saison gestartet. Baden im Schichtbetrieb, Online-Tickets, strikte Hygienevorschriften: Vieles ist anders als in den Jahren zuvor.

Von David Holzapfel

Das Thermometer am Beckenrand zeigt frische 18 Grad im Schwimmerbecken. „Da würde ich auch nicht ins Wasser gehen“, sagt Betriebsleiter Martin Gruber und zuckt mit den Schultern. Es ist Montag 10.30 Uhr, seit heute hat das Nördlinger Freibad nach wochenlanger Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Aktuell aber herrscht Ruhe, nur drei Besucher haben sich ins Bad verirrt. Für Gruber keine Überraschung. „Es war klar, dass der Start verhalten ausfallen wird“, sagt er. Dabei war bis vor wenigen Wochen noch nicht einmal sicher, ob das Freibad überhaupt würde öffnen dürfen in diesem Jahr.

Im Vorfeld hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass Freibäder ab dem 8. Juni wieder den Betrieb aufnehmen können. Dieses Versprechen war gekoppelt an ein ganzes Bündel von Auflagen. Schnell wurde deutlich: Ungetrübten Badespaß wird es in diesem Jahr wohl nicht geben.

Wer baden will, muss sich an zahlreiche Regeln halten

In einem Schaukasten unweit des Eingangsbereiches hat das Nördlinger Freibad ein „Infektionsschutz-, Hygiene- und Zugangskonzept“ ausgehängt. Auf mehrere DIN- A4-Seiten verteilt, kann sich der Besucher ein Bild davon machen, was er während seines Aufenthalts konkret beachten muss. Mindestabstände, ein Reinigungs- und Hygieneplan, ein Schicht-System, um die Besucherzahl regulieren zu können: Wer heuer baden will, muss sich an zahlreiche Regeln halten. Ein Erlebnis wie in den Jahren zuvor, sagte auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner wenige Tage vor der Öffnung, werde es nicht geben.

Den Besuchern an diesem Montag – viele sind es nicht – ist das bewusst. In stoischer Ruhe hat Haimo Sattlegger gerade noch seine Bahnen im Schwimmerbecken gezogen. Jetzt steht er in ein Handtuch gewickelt am Beckenrand und sagt: „Ich habe es schon vermisst.“ Sattlegger ist im Freibad seit Jahren Stammgast, kommt Dutzende Male im Jahr zum Schwimmen. „Reine Leibesübung“, sagt er – die Gelenke machen ihm zu schaffen. Deshalb sei er auch sehr enttäuscht, dass es heuer keine Jahreskarten gibt. „Ich bin doch auf das Schwimmen angewiesen“, sagt er. Auch auf Zehnerkarten verzichtet das Bad – um Übersicht über die Besucherzahlen behalten zu können, wie Betriebsleiter Gruber sagt. Für Sattlegger und andere Stammgäste ist die Konsequenz, dass das Baden deutlich teurer werden könnte als in den Jahren zuvor.

Gruber: "Freibad bedeutet für viele Menschen Normalität"

Gerade auf ältere Besucher wartet noch eine weitere Hürde. Wer ins Freibad will, muss sein Ticket vorab für einen bestimmten Zeitblock online buchen und bezahlen. „Ich habe das nur mit Hilfe meiner Frau hinbekommen“, sagt Sattlegger und lacht. „Ich bin nicht sehr internetaffin.“ Betriebsleiter Gruber weiß um diese Schwierigkeiten und sagt: „Die Digitalisierung betrifft jetzt jeden.“ Sollte ein Besucher keinen Internetanschluss haben oder überhaupt nicht zurecht kommen mit dem neuen Buchungssystem, dann helfe die Tourist-Information der Stadt Nördlingen weiter.

Es ist 14 Uhr, Schichtwechsel. Dunkle Wolken hängen am Himmel, es sieht nach Regen aus. Geputzt wird trotzdem. Bevor in einer Stunde die neuen Badegäste kommen, haben Gruber und seine Mitarbeiter jede Menge zu tun. Sie laufen durch die Umkleiden, desinfizieren Türgriffe, Sitzflächen, Umkleideschlüssel. Sogar die Geländer der Rutschen und des Sprungturms müssen alle paar Stunden gereinigt werden. Bereits ohne das Coronavirus müssen Freibäder hohe Standards erfüllen, sie sind es gewohnt, auf Hygiene zu achten. Gruber sagt: „Wir können das Bad aber nicht zu 100 Prozent steril machen.“

Insgesamt seien die ersten Reaktionen der Besucher trotz aller Regularien sehr positiv ausgefallen, betont Gruber. „Freibad bedeutet für viele Menschen Normalität.“ Bereits am Montagmorgen hätten die ersten Frühschwimmer das Bad mit einem Lächeln verlassen. „Das war ein schönes Gefühl.“

