Nördlinger Hallenbad: Was derzeit geschieht

Plus Im Stadtrat informiert die Stadtverwaltung über Gespräche in Bonn und über mögliche Fördermittel. Wann das neu sanierte Bad in Nördlingen eröffnen könnte.

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad wird das Freibad zum Sehnsuchtsort. Wie schön wäre es, jetzt auf der Marienhöhe auf dem Handtuch zu liegen, den Blick über den Riesrand schweifen zu lassen und hin und wieder ein bisschen im Becken zu schwimmen? Viele Nördlinger schwärmen für ihr Solarbad – und viele wünschen sich für die kalte Jahreszeit ein ähnlich ansprechendes Bad. Hinter den Kulissen wird derzeit am Projekt Hallenbad gearbeitet, wie Oberbürgermeister Hermann Faul, Kämmerer Bernhard Kugler und Jürgen Eichelmann vom Stadtbauamt am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates darlegten.

Wie berichtet, bekommt die Stadt maximal 2,7 Millionen Euro Förderung vom Bund für die Sanierung und die Erweiterung des Hallenbades an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Faul sagte, die Stadtverwaltung habe bereits ein sogenanntes Koordinierungsgespräch mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn geführt. Zum einen ist die Fördersumme an einen gewissen Zeitplan geknüpft, zum anderen will die Stadt von mehreren Fördertöpfen profitieren – oder wie es Kugler formulierte: „Das Optimale rausholen.“ Bei der Dachsanierung könne man von einer anderen Förderung profitieren Der Kämmerer erklärte den Stadträten, dass es in dem Gespräch darum ging, welche Bereiche des Projektes vom Bund gefördert werden und wie die von anderen abgegrenzt werden müssen. Kugler machte dabei ganz deutlich: Die 2,7 Millionen Euro gibt es nur für eine Sanierung, nicht für einen Komplettabriss beziehungsweise Neubau. Eine Ausnahme gebe es nur dann, wenn eine Sanierung nicht mehr möglich sei – etwa, weil es Probleme mit der Statik gebe. Doch davon sei derzeit beim Hallenbad in der Gerhart-Hauptmann-Straße nicht auszugehen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Stadt könne zudem bei der Dachsanierung des Gebäudes von einer anderen Förderung profitieren, so Kugler: Von den geschätzten Kosten von 350000 Euro würde der Bund dann 315000 Euro übernehmen. Dazu kämen noch die sogenannten FAG-Mittel des Freistaates, die für das Hallenbad rund 2,4 Millionen Euro und für die Sporthalle rund 1,1 Millionen Euro hoch wären – basierend auf den derzeitigen Kostenschätzungen von insgesamt rund 16 Millionen Euro. Von denen müsste die Stadt dann „nur“ noch etwa zehn Millionen Euro selbst bezahlen. Noch unklar ist, inwieweit Klassen von Landkreis-Schulen künftig im neuen Nördlinger Hallenbad unterrichtet werden und welchen Kostenersatz die Stadt dafür erwarten kann. Mit dem Bau könnte im Mai 2021 begonnen werden Architekt Eichelmann sagte, man suche jetzt bis Oktober einen Architekten und einen Projektsteuerer. Er stellte einen vorläufigen Zeitplan vor, demzufolge mit dem Bau im Mai 2021 begonnen werden könnte. Die Rieser könnten in dem Bad dann ab September 2023 schwimmen. Über Details, etwa eine mögliche Rutsche, einen Außenbereich oder die Größe der Sauna zu sprechen mache ohne Architekten keinen Sinn, sagte Eichelmann. Eine Meinung, die offensichtlich nicht alle Stadträte so teilten. Doch Faul hatte das Thema lediglich unter Mitteilungen auf die Tagesordnung des Rates gesetzt, eine Diskussion schloss sich daher aus. Die forderte Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) für eine der nächsten Sitzungen. Auch Helmut Beyschlag (PWG) hatte Gesprächsbedarf, besonders bezüglich der Beauftragung eines Projektsteuerer. Faul kündigte an: Bei der nächsten Sitzung werde man über den Themenkomplex diskutieren.

