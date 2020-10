vor 22 Min.

Nördlinger Herbstmarkt: Verkaufsoffener Sonntag spaltet die Gemüter

Plus Der Markt mit verkaufsoffenem Sonntag findet mit Hygienekonzept und Sicherheitsleuten statt. Was die Verantwortlichen, ein Ärztevertreter und die Polizei dazu sagen.

Von Philipp Wehrmann und Verena Mörzl

Eine kontroverse Debatte hat sich rund um den Herbstmarkt in Nördlingen am kommenden Sonntag entwickelt. Für Oberbürgermeister David Wittner gilt der Markt als Generalprobe für den Weihnachtsmarkt. „Wir werden ihn aller Voraussicht nach genauso machen“, sagte Wittner dazu. Deshalb richte sich der Blick am Wochenende vor allem auf das Konzept und die Frage, ob es auch für den Weihnachtsmarkt tragfähig ist. Doch wie sieht das im Konkreten aus? Und wie ist die medizinische Sicht auf die Veranstaltung, zu der vermutlich Tausende kommen werden?

Zunächst appelliert Wittner an die Besucher, sich an die Regeln zu halten: „Wenn sie nicht eingehalten werden, müssen wir reagieren und das gefährdet den Weihnachtsmarkt.“ Das Hygienekonzept soll Corona-Infektionen auf dem Herbstmarkt vermeiden. Es sieht unter anderem ein Einbahnstraßenprinzip vor. Besucher sollen sich vom Schäfflesmarkt in Richtung der Schranne bewegen, von dort weiter zur Löpsinger Straße und schließlich durch die Eisengasse zum Marktplatz – also gegen den Uhrzeigersinn durch die Altstadt. Damit wolle man vermeiden, dass sich Besucher zu nahe kämen, erklärt Daniel Wizinger, neuer Leiter des Bereichs Tourismus und Veranstaltungen und damit verantwortlich für den Herbstmarkt. Der Baubetriebshof stelle Schilder auf, die Besucher darauf hinweisen, in welche Richtung sie laufen sollen. Das Hygienekonzept sieht zudem eine Maskenpflicht auf dem gesamten Marktgelände vor – nicht nur an den Ständen. „Wir haben zudem einen Sicherheitsdienst beauftragt, der auf dem Markt unterwegs ist, auf die Maskenpflicht hinweist und Fragen der Besucher beantwortet“, sagt er. Zusätzlich sei Personal der Stadt vor Ort. Wizinger betont wie Wittner, in dieser Zeit seien Vernunft und Eigenverantwortlichkeit wichtig. Er sei zuversichtlich, dass sich die Besucher an die Regeln des Hygienekonzepts halten und die Vorschriften auf Akzeptanz stoßen werden.

Auf der RN-Facebookseite diskutieren Nutzer intensiv über die Maskenpflicht – und sogar darüber, ob der Markt überhaupt stattfinden soll. „Der Herbstmarkt sollte auf keinen Fall abgehalten werden“, kommentiert ein Rieser auf eine Umfrage unserer Redaktion. „Das Leben muss weitergehen“, meint hingegen ein anderer. Eine Leserin schreibt: „Lieber geht man doch mit Mund-Nasenschutz und es wird ein Herbstmarkt abgehalten, als dass alles gestrichen wird.“ Das sieht ein anderer Nutzer ganz anders: „Markt im Freien mit Maske – ohne mich“, kommentiert er.

Sebastian Völkl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Nordschwaben, hält die Maskenpflicht auf dem gesamten Marktgelände allerdings für sehr sinnvoll. Es sei gut, dass die Stadt Nördlingen bei der Planung das Gesundheitsamt Donau-Ries einbezogen und eine ärztliche Meinung eingeholt habe.

Entgegen der Äußerungen in der öffentlichen Debatte, der Markt hätte nicht stattfinden sollen, betont Völkl: „Man kann aktuell nicht das komplette Leben einschränken.“ Von allen möglichen öffentlichen Veranstaltungen sei der Herbstmarkt diejenige, die am vertretbarsten umgesetzt werden könne, insbesondere weil sie im Freien stattfinde, sagt der Arzt. Die medizinische Versorgung sei bei den aktuellen Infektionszahlen gewährleistet. Entscheidend sei, dass das Hygienekonzept von den Besuchern eingehalten wird – und bei Zuwiderhandlung Konsequenzen folgen.

Veranstaltungschef Wizinger, der bisher im Ordnungsamt tätig war, erklärt, die Ahndung bei Verstößen gegen die Maskenpflicht könne und dürfe die Stadt nicht übernehmen. Walter Beck, Chef der Nördlinger Polizei, sagt auf Nachfrage, er wisse aus der Zeitung von der Maskenpflicht. Es werde keine gesonderten Kontrollen geben – wenn die Polizei gerufen werde, werde sie aber selbstverständlich kommen.

