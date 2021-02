vor 31 Min.

Nördlinger Kulturforum stellt Programm vor

In der ersten Jahreshälfte sind – je nach Pandemielage – einige Konzerte geplant.

Derzeit kann das Nördlinger Kulturforum keine kulturellen Veranstaltungen anbieten. Man hofft dort aber, dass ab Mitte März unter bestimmten Auflagen die Veranstaltungsreihe 2021 an den Start gehen kann. Folgende Maßnahmen wird es voraussichtlich für die Spielstätte in Reimlingen geben:

Verbindliche Kartenvorbestellung ausschließlich über Telefon 09081/87716 (Heiner Hildebrand). Es gibt keine anderen Vorverkaufsstellen mehr! Einlass: eine Stunde vor Beginn. Abholung der reservierten Karten: spätestens 20 Minuten vor Konzertbeginn.

Konzerte finden unter entsprechenden Hygieneregeln statt

Die Aufführungen unterliegen den entsprechenden Hygiene-, Mundschutz- und Abstandsregeln. Dadurch ist leider nur eine begrenzte Anzahl von Zuhörern möglich. Versuchen Sie, möglichst viele Personen zu organisieren, die durch ihr Verhältnis zueinander von der Kontaktbeschränkung befreit sind, dadurch erhöht sich das Platzangebot. Interessierte sollen kurz vor den Konzertterminen die Tagespresse und Infos auf der Website beachten, da sich Veränderungen ergeben könnten.

Los ginge es dann mit Klezmermusik vom Allerfeinsten am Samstag, 13. März, um 20 Uhr im Konzertstadl in Reimlingen. „30 Jahre Helmut Eisel & JEM“ garantiert ein Fest für die Sinne, in dem der intensive Dialog von Klarinette, Gitarre und Bass die Luft zum Flirren bringt. „Mein Leben als ICH“ lautet das Motto des Kabarettisten Uli Masuth, das er am Sonntag, 28. März, um 18 Uhr im Konzertstadl zum Besten gibt. Dabei geht es um die Frage, ob ICH noch eine Rolle in MEINEM Leben spiele? Die Antwort gibt Ihnen Uli Masuth an diesem Abend. Vielleicht klappt es ja diesmal.

Am 16. Mai kommt das Frank Muschalle Trio in den Konzertstadl Reimlingen

Das Konzertkabarett aus Franken mit dem legendären „Gankino Circus“ kommt am Sonntag, 25. April, um 18 Uhr in den Konzertstadl nach Reimlingen. Ein von unbeugsamen Franken bevölkertes Dorf namens Dietenhofen hört nicht auf, dem kulturellen Konformismus Widerstand zu leisten. „Die Letzten ihrer Art“ heißt dann auch vielversprechend ihr Bühnenprogramm.

Swingin‘Blues & Boogie Woogie mit dem Frank Muschalle Trio kommt am Sonntag, 16. Mai, um 18 Uhr in den Konzertstadl nach Reimlingen. Dabei wird das Trio durch Stephan Holstein, einen international renommierten Klarinettisten und Saxophonisten aus Augsburg, zu einem fein swingenden Blues- und Boogie-Quartett erweitert.

Neu in diesem Jahr ist die KFN Sommer–Matinée. Am Sonntag, 27. Juni 2021, kommt das Saxophon-Quartett „Sax Ventura“ in den Konzertstadl nach Reimlingen. Klassische Saxophonmusik mit einer Prise coolem Jazz ist das Markenzeichen des Quartetts. Mit dabei sind zwei ehemalige Mitglieder der Nördlinger Knaben- und Stadtkapelle. Mit Folkmusik aus Europas Norden geht am Samstag, 10. Juli, 20 Uhr im Konzertstadl in Reimlingen das 1. Veranstaltungshalbjahr zu Ende. „Northern Light“ entführt mit schwungvollen Polkas nach Skandinavien, mal erzählen sie Balladen von irischen Sagengestalten, im nächsten Moment vereint die Band die beiden Traditionen zu etwas Neuem. (ce)

