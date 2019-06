11:38 Uhr

Nördlinger Mess': Händler kritisieren Lautstärke

Der Leiter des Ordnungsamtes, Jürgen Landgraf, kritisierte, dass die Händler ihren Müll nicht während der Öffnungszeiten an der Müllstation entsorgen.

Auf der Versammlung der Schausteller und Marktkaufleute werden die Händler gebeten, ihre Lautsprecher leiser einzustellen. Ordnungsamtsleiter Landgraf beklagt den Müll.

Die Besucher bummeln am Morgen bei strahlendem Sonnenschein über die Mess’, laufen durch die Marktreihen. Dort stehen auch Händler und preisen ihre Waren mit einem Lautsprecher an. Einige Meter entfernt, bei der Beschickerversammlung im Festzelt, wird über solche Lautsprecher gesprochen.

Uwe Kohler, Vorsitzender der Bezirksstelle Krumbach des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller, bat: „Die Händler in den Reihen eins bis vier sollen bitte ihre Lautsprecher runterfahren. Nehmt Rücksicht auf die anderen Kaufleute.“ Ein Händler warf ein, dass er nicht elf Tage lang ohne diese Hilfe vor 50 Leuten sprechen könne. Manuela Müller-Manz, Vizepräsidentin für den Bereich Schwaben, sagte: „Es soll für alle passen. Die Lautsprecher sollen so eingestellt sein, dass auch der Händler daneben mit den Kunden reden kann.“

Mess': Orgeln sollen leiser spielen

Lautstärke war auch für Jörg Gedrich ein Thema, der fragte, ob die Orgeln nicht etwas leiser spielen können: „Wenn die durchgehend laufen, kommst du abends raus und es pfeift nur noch in den Ohren.“ Er habe seinen Stand direkt gegenüber.

Die historischen Orgeln wurden für das Jubiläum der Mess’ auf der Kaiserwiese aufgestellt. Ein Händler kritisierte die Lautstärke der Musik, die aber nicht leiser gestellt werden kann. Bild: Jan-Luc Treumann

Stefan Kinzler, der unter anderem die Ausstellung zusammengetragen und erarbeitet hatte, sagte, dass die Instrumente eine gewisse Grundlautstärke hätten und diese könne nicht reduziert werden. Man werde aber versuchen, die Zeiten zu reduzieren, in denen die Instrumente gespielt werden.

Ordnungsamtsleiter kritisiert Müllproblem

Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf kritisierte aber auch die Schausteller und Händler: „Wir haben ein Müllproblem. So schlimm war es noch nie. Teilweise liegt der Müll neben der Müllstation.“ Die Händler würden deren Öffnungszeiten kennen und müssten ihren Müll notfalls auch einmal zwei Tage lang zwischenlagern. Finde man heraus, wer seinen Müll unrechtmäßig entsorge, bekomme derjenige eine Abmahnung. Zudem solle keiner der Schausteller und Kaufleute auf dem EGM-Parkplatz parken.

Der Aufbau im Vorfeld der Mess’ habe reibungslos funktioniert, abgesehen von der Umstellung einiger Ständen für die historische Ausstellung, sagte Landgraf. Es habe einige kurzfristige Absagen gegeben, die Plätze konnten aber neu besetzt werden.

Abgesehen von diesen Kritikpunkten freuten sich die Beteiligten über die Jubiläumsmess’, Müller-Manz sprach an, dass in den vergangenen Jahren einige Beschicker geehrt worden seien. Im Vergleich zum Bestehen der Mess’ sei das aber eine kurze Zeit. Sie hoffe, dass die nächste Generation wieder Geschäfte übernehme. Das Volksfest sei eine der „größten und schönsten Veranstaltungen in der Region.“

Oberbürgermeister Faul, dessen letzte Mess’ es als Stadtoberhaupt ist, sagte zu den Anwesenden: „Sie haben erkannt, was die Mess’ für Nördlinger bedeutet. Halten Sie zu unserer Mess’.“

Bilder vom diesjährigen Festumzug gibt es hier:

