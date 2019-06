vor 8 Min.

Nördlinger Mess': Schauer trüben die Stimmung nicht

Das erste Wochenende der Jubiläumsmess’. Vor Beginn des Festumzugs überrascht der Regen Zuschauer und Teilnehmer. OB Faul freut sich trotzdem über den gelungenen Start.

Der Regen prasselt unaufhörlich auf das Dach des Festzeltes. Das Wasser kann gar nicht mehr abfließen, teilweise regnet es in das Zelt hinein. Einen jungen Bub stört das nicht. Er springt durch das fließende Wasser hindurch und versucht, nicht allzu nass zu werden.

Vielen Teilnehmern des Mess’-Umzuges ist das am Samstag nur bedingt gelungen. Gegen 14 Uhr, gerade als es losgehen sollte, ging ein gewaltiger Regenschauer über Nördlingen herunter. Mitglieder des Vereins Alt Nördlingen suchten in ihren historischen Gewändern Unterschlupf in einem Drogeriemarkt. Doch das konnten nicht alle. Denn der Verein präsentierte den Abguss einer historischen Kanone, gezogen von zwei Pferden. Die Tiere und der Wagenlenker mussten im Regen ausharren. Mit einigen Minuten Verspätung begann der Festumzug dann doch, als der Regen nachließ. Einige Teilnehmer hatten durchsichtige Regencapes über ihren Gewändern an.

Trotz des Wetters standen viele Besucher an der Umzugsstrecke und sahen den vielen Vereinen zu, die durch die Altstadt bis zur Kaiserwiese zogen. Vorne mit dabei waren die Knaben- und Stadtkapelle Nördlingens. Viele Musikkapellen aus dem Ries zogen durch die Altstadt, eine historische Radgruppe fuhr auf Hochrädern. Als der Regen nachließ, benötigten einige Zuschauer dennoch ihren Regenschirm, als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nähermemmingen mit einem historischen Löschschlauch Wasser verspritzten.

Hilde Hankl sah sich die Gruppen im Trockenen an, sie stand auf der Stadtmauer am Baldinger Tor. „Der Umzug ist toll, schade, dass das Wetter nicht mitgespielt hat. Aber es ist schön, dass sie trotzdem laufen“, sagte die Nördlingerin.

30 Bilder Nördlinger Mess‘: Das war der Festumzug Bild: Jan-Luc Treumann

Rainer Klug spielt Tuba in der Stadtkapelle, er schien zufrieden mit dem Umzug: „Zum Schluss war es nass. Die Atmosphäre war wie immer gut, die Bürger haben mitgemacht und hatten Spaß.“

Das Programm an der Kaiserwiese nach der Ankunft des Zuges wurde etwas verkürzt, Salutschüsse waren das Signal für alle Besucher und Schausteller für den Auftakt. „Normalerweise spielt noch die Knabenkapelle draußen, der Bürgermeister spricht ein paar Worte“, sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf, der sich über den Regen ärgerte: „Da hatten wir wirklich Pech, gerade als wir loslaufen wollten, gab es einen großen Regenschauer.“ Samstag sei einer der Haupttage der Mess’ und in den vergangenen Jahren hätten sich weit mehr Besucher auf dem Gelände der Kaiserwiese aufgehalten als an diesem Samstagnachmittag.

Faul: "Wir haben eine neue Dimension der Mess' eröffnet."

Oberbürgermeister Hermann Faul freute sich dennoch: „Das war trotz des Regens ein toller Umzug und es war schön, dass so viele Leute gekommen sind. Der Regen hat der Stimmung keinen Abbruch getan.“

Bei seiner Rede vor dem Bieranstich nahm Faul noch einmal Bezug zum Vortag: „Wir haben mit einem vorgeschalteten Jubiläumsabend eine neue Dimension der Nördlinger Mess’ eröffnet. Elf Tage wird dieses Fest abgehalten. Heute feiern wir trotz des Regens die Mess’, so wie wir es gewohnt sind, in guter Atmosphäre.“

Beim anschließenden Bieranstich benötigte Faul zwei Schläge. Im Festzelt, größtenteils geschützt vom Regen, kamen viele Besucher und Teilnehmer des Umzugs zusammen, aßen und tranken gemeinsam.

Und in dem Teil des Festzelts, wo noch die Pfützen standen, hatte der kleine Bub weiterhin seinen Spaß am Regen.

