Nördlinger Mess‘: „Wir schweben im Glück“

Die Beteiligten der Nördlinger Mess’ ziehen ihre Halbzeit-Bilanz. Ein einheitliches Logo und das 800-jährige Jubiläum im kommenden Jahr waren ebenfalls Thema.

Von Julian Würzer

Ein Spaziergang über die Nördlinger Mess’ spiegelt heuer die Situation auf dem Volksfest am besten wider. Die Marktleute und Schausteller sind andauernd in Gespräche mit Kunden verwickelt. Die Fahrgeschäfte laufen und die Biergärten laden zum Verweilen ein. Ein ständiger Begleiter auf Nordschwabens größtem Volksfest ist die Hitze. Ob im Apollo 13, vor dem Eisstand oder im Biergarten – sie knallt immer und überall auf die Köpfe der Besucher ein. Die Beteiligten der Nördlinger Mess’ ziehen eine positive Halbzeit-Bilanz. Dabei gab es neben Lob auch Anregungen und einen Ausblick auf das Jubiläum im kommenden Jahr.

Am Ende der Veranstaltung auf der Kaiserwiese rechnet Sebastian Haag, Geschäftsführer der ASH Veranstaltungen und Handel, mit rund 130000 Besuchern der Rieser Verbraucherausstellung (RVA). „Die Leute strömen in die Zelte“, sagt er. Dabei käme gerade das neue „größere“ Zelt gut bei den RVA-Besuchern an. Außerdem würden auch neue Aussteller, etwa die Rieser Agrartechnik, einen Rasenmäherroboter nach dem anderen verkaufen. Besonders lobte Haag die „Nördlinger Mess’ Zeitung“. „Das ist eine positive Entwicklung“, sagt er.

Hans Müller vom Expert in Nördlingen regte bei der Sitzung an, künftig ein einheitliches Logo für die gesamte Nördlinger Mess’ einzuführen, das jeder nutzen könnte.

Christian Maier von der Brauerei Maierbier fasste seine Erfahrungen der diesjährigen Mess’ mit den Worten „wir schweben im Glück“ zusammen. Besonders bemerkbar machte sich das, als der Wasserablauf an seinem Biergarten nicht mehr funktionierte. Bei vollem Betrieb auf dem Festplatz musste ein Lastwagen reingelotst werden. „Jeder Schausteller half mit und innerhalb weniger Minuten war das Problem gelöst“, sagt er.

Der Geschäftsführer des Fürst Wallerstein Brauhauses, Michael Metz, beschreibt die ersten Tage des Sixenbiergartens so: „Die Menschen kommen mit einem großen Lächeln zu uns und gehen mit einem noch größeren Lächeln wieder raus.“

Festwirt Jürgen Papert freute sich ebenfalls über einen geschäftigen Betrieb am Wochenende. Der Familientag am Mittwoch war aus seiner Sicht allerdings eher „biergartenlastig“, was wohl auch am Wetter lag.

Das Fahrgeschäft, das am günstigsten sei und am längsten fahre, müsse wohl der Bus auf die Mess’ sein, so Jörg Schwarzer vom Schwarzer Reise- und Verkehrsbüro. Rund 1400 Fahrgäste nutzten das öffentliche Verkehrsmittel in den vergangenen Tagen.

Von einem wetterbedingten Durchhänger zu Beginn der Woche sprach Josef Diebold, Vorsitzender des schwäbischen Schaustellerverbandes. Das Auftaktwochenende würde das allerdings auffangen.

Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf berichtete ebenfalls von reibungslosen Abläufen. „Es gab in diesem Jahr keinen einzigen Stinkstiefel auf der Mess’.“ Anzumerken hatte er allerdings, dass der Rettungsweg regelmäßig blockiert sei. „Beim Abbau am Montag wird die Polizei dort kontrollieren“, mahnte er die Beteiligten. Oberbürgermeister Hermann Faul gab derweil einen Ausblick auf das kommende Jahr. „Der Freitag wird wohl miteinbezogen“, sagt er. Denkbar sei ein kleiner Zug von der Nördlinger Innenstadt auf die Kaiserwiese, um die Erinnerung an den früheren Festplatz in der Innenstadt zu wahren. Einen historischen Teil auf der Nördlinger Mess’ schloss Landgraf aus Platzgründen bereits aus.

Eine erfreuliche Halbzeit-Bilanz konnte auch die Nördlinger Polizei auf Nachfrage der Rieser Nachrichten ziehen. „Am Wochenende war es etwas turbulenter, aber alles in allem war die Lage entspannt“, sagt Polizeichef Walter Beck.

