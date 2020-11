vor 33 Min.

Nördlinger Polizei ermittelt gegen illegale Einwanderer

Ein Zeuge beobachtet am Mittwochmorgen, wie vier Personen in Nördlingen von der Ladenfläche eines Lkw steigen. Die herbeigerufene Polizei stellt fest, dass die Ausländer ohne gültige Ausweispapiere eingereist sind.

Gegen vier Personen im Alter zwischen 14 und 21 ermittelt die Nördlinger Polizei wegen des Verdachts auf illegale Einwanderung. Wie die Beamten berichten, ging am Mittwochmorgen eine Mitteilung von einem 33-jährigen Mitarbeiter einer Spedition in der Markhamstraße ein, der beobachtet hatte, wie vier männliche Personen von der Ladefläche eines Lkw gestiegen waren. Diese sollen laut Zeugen von dem Gelände gelaufen sein, sie konnten aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Bei den Personen handelte es sich um vier Ausländer, die laut Polizei unerlaubt und ohne gültige Ausweispapiere nach Deutschland eingereist waren. Gegen sie und den Lkw-Fahrer wird ermittelt. Die Jugendlichen wurden in eine Asylaufnahmestelle gebracht. RN

